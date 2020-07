SUPER ANTICICLONE con CANICOLA oltre 38 gradi: durata (Di martedì 7 luglio 2020) L’ennesimo assalto temporalesco, veicolato da aria fresca dal Nord Europa, sta lasciando spazio al ritorno prepotente dell’ANTICICLONE. Il tempo tornerà così ad assumere fin da subito connotati di piena stabilità su tutta l’Italia. Le temperature, dopo il netto crollo su parte del Centro-Nord, sono destinate rapidamente a risalire fin da mercoledì, a seguito non solo del soleggiamento ma anche dell’arrivo d’aria più calda. L’ANTICICLONE in arrivo sull’Italia, seppur di matrice azzorriana, presenterà un crescente contributo d’aria di origine nord-africana. Queste ingerenze dei flussi subtropicali si faranno sempre più invadenti nella seconda parte della settimana, con temperature in ulteriore risalita verso valori ben SUPERiori alla norma stagionale. Si patirà quindi di nuovo ... Leggi su meteogiornale

CentroMeteoITA : #METEO ITALIA - #CALDO in aumento graduale con il SUPER #ANTICICLONE: picchi fin oltre i +35°C, i dettagli - Tantzstanze83 : RT @CentroMeteoITA: METEO #ITALIA - SUPER #ANTICICLONE in arrivo con #SOLE e #CALDO in aumento, ecco quando - CentroMeteoITA : METEO #ITALIA - SUPER #ANTICICLONE in arrivo con #SOLE e #CALDO in aumento, ecco quando -

Ultime Notizie dalla rete : SUPER ANTICICLONE METEO ITALIA - CALDO in aumento graduale con il SUPER ANTICICLONE: picchi fin oltre i +35°C, i dettagli Centro Meteo italiano METEO ITALIA – CALDO in aumento graduale con il SUPER ANTICICLONE: picchi fin oltre i +35°C, i dettagli

Stando ai soli dati termici registrati in Italia non sembra essere tra le estati più bollenti degli ultimi anni, che se nella settimana passata gli effetti di un promontorio anticiclonico di matrice a ...

Arriva SUPER ANTICICLONE, di nuovo CANICOLA oltre 35 gradi: quanto durerà?

L’ennesimo assalto temporalesco, veicolato da aria fresca dal Nord Europa, sta lasciando spazio al ritorno prepotente dell’anticiclone. Il tempo tornerà così ad assumere fin da subito connotati di ...

Stando ai soli dati termici registrati in Italia non sembra essere tra le estati più bollenti degli ultimi anni, che se nella settimana passata gli effetti di un promontorio anticiclonico di matrice a ...L’ennesimo assalto temporalesco, veicolato da aria fresca dal Nord Europa, sta lasciando spazio al ritorno prepotente dell’anticiclone. Il tempo tornerà così ad assumere fin da subito connotati di ...