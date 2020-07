Sul decreto Dignità il governo preferisce il "piano Catalfo" al "piano Colao" (Di martedì 7 luglio 2020) Il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri era sicuro di farcela, in fondo sospendere il “causalone” del decreto Dignità in una fase di crisi economica e di crollo vertiginoso dei contratti a termine è una scelta di buonsenso. Era già consentita una proroga dei contratti in scadenza durante il lock Leggi su ilfoglio

