Strage di Reggio Emilia, la commemorazione 60 anni dopo: “Quel giorno lo Stato sparò a se stesso. Nessun colpevole? Tutto premeditato” (Di martedì 7 luglio 2020) “Vogliamo un nuovo processo per la Strage di Reggio Emilia, ma ho l’impressione che manchi la volontà politica”. Silvano Franchi è il fratello di Ovidio, uno dei cinque operai assassinati dalle forze dell’ordine il 7 luglio 1960 a Reggio Emilia durante una manifestazione organizzata dalla Camera del Lavoro e dalla sinistra. Quel giorno erano in piazza insieme a protestare contro il governo Tambroni. “Affrontammo quella giornata difficile spalla a spalla – ricorda con la voce spezzata dalla rabbia – ma poi alla fine è finita così”. Cinque vittime e a sessant’anni di distanza Nessun colpevole. “Quel giorno lo Stato sparò allo Stato – attacca il sindaco di Reggio Emilia, Luca Vecchi – abbiamo troppi morti sulle lapidi e pochi colpevoli nei tribunali di giustizia”. Se la ... Leggi su ilfattoquotidiano

Il Coordinamento nazionale docenti della disciplina dei diritti umani vuole commemorare le vittime della Strage di Reggio Emilia (7 luglio 1960) in cui persero la vita cinque operai reggiani (Lauro Fa ...

