Stefano De Martino volta pagina | Il weekend romantico con un’altra Rodriguez (Di martedì 7 luglio 2020) Stefano De Martino volta ufficialmente pagina e si lascia alle spalle la sua storia d’amore con Belen. Il ballerino ha trascorso un weekend romantico con un’altra Rodriguez. Stefano De Martino ha deciso di voltare pagina e lasciarsi alle spalle la travagliata storia d’amore con Belen Rodriguez, a cui rimane legato solo ed esclusivamente per la gestione del … L'articolo Stefano De Martino volta pagina Il weekend romantico con un’altra Rodriguez proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

trash_italiano : Dagospia: 'relazione clandestina tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino' Alessia Marcuzzi: - itsmwengo : Cioè mi state dicendo che Stefano De Martino se la fa con una che ha lo stesso cognome della ex moglie? #Belen - scrivodizain : quindi Stefano De Martino non stava uscendo con la Marcuzzi ma in realtà sta uscendo con una che porta lo stesso co… - IsaeChia : #StefanoDeMartino e #MarianaRodriguez, dopo le foto in barca arriva la sarcastica reazione dell’ex di lei - zazoomblog : Belen bacia il nuovo compagno e Stefano De Martino paparazzato con un’ex gieffina - #Belen #bacia #nuovo #compagno -