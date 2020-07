Stefano De Martino in barca con un’altra Rodriguez: ecco con chi ha passato lo scorso weekend il conduttore (Di martedì 7 luglio 2020) Se Belen si sta consolando tra le braccia del bel manager della moda Gian Maria Antinolfi, Stefano De Martino continua ad avere a che fare con le donne nonostante nel salotto di Mara Venier (Domenica In) avesse affermato di non volerne sapere più nulla. E non con una donna qualsiasi, ma con un’altra Rodriguez che ovviamente non è Belen. Il settimanale Chi, infatti, ha riportato uno scoop in anteprima e in uscita domani, secondo il quale Stefano De Martino avrebbe passato il fine settimana a Napoli in compagnia di Mariana Rodriguez. Sul profilo Instagram di Chi Magazine leggiamo: SU “CHI” LE PRIME IMMAGINI DI UN’ALTRA Rodriguez ALLA CORTE DI RE Stefano. Sul numero “Chi”, in edicola da mercoledì 8 luglio, le prime immagini esclusive del weekend a Napoli di Stefano De Martino, in compagnia di una bellissima Rodriguez. Ma ... Leggi su trendit

