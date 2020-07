Stefano De Martino e Mariana Rodriguez, dopo le foto in barca arriva la sarcastica reazione dell’ex di lei (Di martedì 7 luglio 2020) Risale e pochissime ore fa l’indiscrezione che vorrebbe Stefano De Martino particolarmente vicino all’ex gieffina Mariana Rodriguez. Oltre al gossip sulla nuova fiamma di Belen Rodriguez, il settimanale Chi ha reso nota anche la frequentazione tra l’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi e la modella venezuelana. I due, infatti, sono stati paparazzati insieme durante un romantico weekend a Napoli. L’ipotesi di una rottura definitiva tra Stefano e Belen, dunque, sta diventando sempre più una certezza. Come abbiano preso i diretti interessati le notizie rivelate dal magazine diretto da Alfonso Signorini non è dato saperlo ma, a quanto pare, a non aver gradito lo scoop è stato invece un ex fidanzato di Mariana. La Rodriguez è stata impegnata per diverso tempo con Simone Susinna, concorrente della dodicesima edizione de L’Isola ... Leggi su isaechia

