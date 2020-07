Stefano De Martino e Belen, la coppia scoppia anche in tv: l’esclusione a Castrocaro (Di martedì 7 luglio 2020) La crisi tra Stefano De Martino e Belen ha strascichi anche sulla loro carriera. In prossimità del Festival di Castrocaro, uno dei due sarà tagliato dalla conduzione Foto da Instagram: @beautifulstar881In queste settimane non si fa altro che parlare della crisi tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. La coppia ha rotto definitivamente. Tutti i sogni, tutti i progetti di vita insieme sono vanificati, così come alcune opportunità lavorative. Se l’anno scorso Belen e Stefano hanno condotto insieme il Festival di Castrocaro, la manifestazione canora che permette ai giovani talenti di emergere con la loro musica, quest’anno, a causa della fine della relazione, uno dei due non ci sarà. Ma chi dei due sarà l’escluso? Stando a quanto riporta Dagospia, che ha per primo lanciato questa incredibile notizia, sarà ... Leggi su chenews

