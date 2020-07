Stefano De Martino dimentica Belen con Mariana Rodriguez | Foto (Di martedì 7 luglio 2020) Stefano De Martino dimentica Belen con un’altra Rodriguez: weekend a Napoli in compagnia di Mariana Rodriguez. Le Foto di Chi. Le strade di Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono ufficialmente divise. Se Belen è stata beccata dal settimanale Chi mentre bacia l’imprenditore Gianmaria Antinolfi, Stefano è stato pizzicato in compagnia di Mariana Rodriguez. … L'articolo Stefano De Martino dimentica Belen con Mariana Rodriguez Foto è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

Ma tu sai chi è Fatima Trotta, vero? Scopriamo più sulla comica e presentatrice napoletana che ci conquista in coppia con Stefano De Martino. Partiamo dalle basi. Fatima Trotta a Made In Sud 2020 è un ...