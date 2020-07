Stati Uniti, fuga dalle grandi città e dai disordini sociali (Di martedì 7 luglio 2020) Il Covid-19, ma soprattutto le tensioni sociali e le violente proteste antirazziste di queste ultime settimane, oltre alle incertezze economiche: negli Usa è in corso un vero e proprio “esodo” dalle città e dai grandi centri urbani verso le campagne. Gli statunitensi sono in cerca di una vita più serena, oltre che meno costosa, e … Stati Uniti, fuga dalle grandi città e dai disordini sociali InsideOver. Leggi su it.insideover

beppe_grillo : I sindaci di Los Angeles, Atlanta e di altre 11 città degli Stati Uniti faranno partire programmi pilota per testar… - AleSans1 : Il Messico ha chiuso i confini con gli Stati Uniti, a causa del Covid. Ironia della sorte ?? - RaiCultura : ?? L’opera d’arte del giorno Claude Monet, Il Giardino dell’artista a Vétheuil, 1881, National Gallery of Art, Washi… - stroma62 : Coronavirus, tutti gli errori degli Stati Uniti. Una lettura da paura. Speriamo che i cittadini USA capiscano e rea… - SRFansBrazil : RT @sigma_tao: la divina commedia insegna new york MAN HATTAN HATTAN=123456 MAN=123 L'Apollo Theater di New York è uno dei più famosi club… -