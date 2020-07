Speed: trama, cast e curiosità del film cult con Keanu Reeves e Sandra Bullock (Di martedì 7 luglio 2020) Martedì 7 luglio, a partire dalle 21.30 su ReteQuattro, viene trasmesso il film di culto del 1994 Speed, diretto dall’olandese Jan de Bont, qui all’esordio assoluto come regista (come direttore della fotografia aveva invece preso parte a pellicole storiche come Trappola di cristallo, Basic Instinct, Caccia a Ottobre rosso). Speed: il trailer Speed: la trama In un grattacielo un malvivente, che ha assassinato un vigilante per introdursi nello scantinato, mina un ascensore perché vuole molti milioni di dollari per salvare coloro che l’ascensore trasporta. L’agente speciale Jack Traven e il collega Harry, esperto di esplosivi, intervengono e riescono a sventare il piano criminale. Irritato per l’insuccesso e per il premio conferito a Jack ed Harry, il malvivente mette una bomba su un autobus pubblico: il mezzo, superando le 50 miglia orarie, ... Leggi su tvzap.kataweb

