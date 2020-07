Speed, il film con Keanu Reeves: trama, cast e streaming (Di martedì 7 luglio 2020) Speed, il film con Keanu Reeves: trama, cast e streaming Prendete Keanu Reeves, mettetelo nello stesso cast di Sandra Bullock e avrete Speed, un film d’azione uscito nel 1994 e diretto da Jan de Bont. Il film è stato premiato con due Oscar per il miglior sonoro e miglior montaggio sonoro. In più, nel 1997 ha anche avuto un sequel, Speed 2 – Senza limiti, con Sandra Bullock. Ma di cosa parla il film che Rete 4 propone questa sera, martedì 7 luglio 2020, in prima serata? Vediamo insieme trama e cast. Speed, la trama Los Angeles, due agenti della SWAT Jack Traven e Harry Temple sono impegnati a disinnescare un ordigno piazzato da un terrorista su un ascensore stracolmo di persone innocenti. Per fortuna riescono a sventare l’attentato e partono all’inseguimento del terrorista, successivamente identificato come Howard Payne il quale, pur di non ... Leggi su tpi

Pamela38186729 : RT @MoanaKeanu: Speed - Una performance registica di rilievo. - Keanu_Reeves_IT : Stasera alle 21.30 #rete4 trasmetterà il film vincitore di ben due premi oscar: Speed! Al fianco di Keanu i braviss… - MoanaKeanu : Speed - Una performance registica di rilievo. - CorriereCitta : Speed stasera in tv: trama, trailer, cast e curiosità del film - MaricaGusmitta : RT @Corriere: 'Speed' in tv. Reeves ostracizzato dai produttori e l’incidente (vero) del bus: ecco i dieci segreti del film -