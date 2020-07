Southampton-City è il match di Premier più visto di sempre (Di martedì 7 luglio 2020) Sono bastate poco più di due settimane per far registrare un nuovo record di ascolti in Premier League. Con 5,7 milioni di telespettatori, la sfida tra Southampton e Manchester City – trasmessa in chiaro dalla BBC – è la nuova partita più vista di sempre del massimo campionato inglese. Superato così il precedente record di … L'articolo Southampton-City è il match di Premier più visto di sempre è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

Danny Ings sta vivendo la migliore stagione della propria carriera. Dopo alcune stagioni travagliate con la maglia del Liverpool, l’attaccante inglese ha deciso di rimettersi in gioco con la maglia de ...

PREMIER LEAGUE AGLI SGOCCIOLI – Continua a dare emozioni la stagione 2019\20 di Premier League. Nonostante il titolo sia già stato assegnato al Liverpool di Jurgen Klopp, l’annata in Inghilterra è an ...

