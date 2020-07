Sorrento, la denuncia di 2 stagionali: “Negli hotel lavoro a tempo pieno ma contratti part time. Rifiutiamo, meglio disoccupati che sfruttati” (Di martedì 7 luglio 2020) “Sono formalità. Cosa sono queste formalità tra noi”? Già. Come si osa pretendere di visionare le condizioni del contratto? Sorrento, anno 2020, in emergenza Covid. Negli uffici dell’amministrazione di un albergo di una piccola catena locale, posizionata in una delle capitali mondiali del turismo, il lavoratore stagionale che chiede di sapere cosa è scritto nel suo contratto – orari, retribuzione, mansioni – ascolta questa risposta. Che risuona come una velata minaccia. Gennaro e Fabio decidono di incontrare ilfattoquotidiano.it di nascosto, in un luogo chiuso al pubblico. “Vi prego, tutelate il nostro anonimato”. Gennaro e Fabio sono due nomi di fantasia. Ma la paura che chi legga l’articolo possa riconoscerli è autentica. Traspare in ogni parola, in ogni gesto. “Il rischio di ritorsioni è ... Leggi su ilfattoquotidiano

ObiettivoN : Dubbi sulla morte avvenuta a marzo di un 75enne a Piano di Sorrento, disposti l’autopsia e 10 avvisi di garanzia su… -

Ultime Notizie dalla rete : Sorrento denuncia Sorrento, la denuncia di 2 stagionali: “Negli hotel lavoro a tempo pieno ma contratti part time Il Fatto Quotidiano Sorrento, la denuncia di 2 stagionali: “Negli hotel lavoro a tempo pieno ma contratti part time. Rifiutiamo, meglio disoccupati che sfruttati”

Hanno firmato tutti un contratto? Il 90% non lo firma. “Sono formalità”, ci hanno risposto dall’amministrazione, dopo aver implorato per avere un incontro. Questo non significa che si lavora in nero, ...

Sorrento. Abusi edilizi, scattano 7 denunce. Boom di cantieri dopo il lockdown

Lavori giudicati fuorilegge per ampliamenti irregolari e restyling messi a segno senza le autorizzazioni previste. La corsa al mattona selvaggio riprende vigore dopo la lunga pausa dovuta al lockdown.

Hanno firmato tutti un contratto? Il 90% non lo firma. “Sono formalità”, ci hanno risposto dall’amministrazione, dopo aver implorato per avere un incontro. Questo non significa che si lavora in nero, ...Lavori giudicati fuorilegge per ampliamenti irregolari e restyling messi a segno senza le autorizzazioni previste. La corsa al mattona selvaggio riprende vigore dopo la lunga pausa dovuta al lockdown.