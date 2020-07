Sondaggi elettorali Winpoll: regionali Campania, De Luca verso la rielezione (Di martedì 7 luglio 2020) Sondaggi elettorali Winpoll: regionali Campania, De Luca verso la rielezione La gestione dell’emergenza Covid-19 ha rafforzato il consenso del governatore Vincenzo De Luca in vista delle elezioni regionali in Campania che si terranno a settembre. Lo si evince dai Sondaggi elettorali Winpoll per Il Sole 24 Ore. Prima dello scoppio della pandemia De Luca raccoglieva il 56,2% dei consensi, oggi naviga 10 punti più in su al 65,4%. Il presidente uscente ha drenato voti dal principale avversario, il candidato di centrodestra Stefano Caldoro, che è passato nello stesso arco di tempo dal 25,1% al 21,9%. Il calo più pesante lo ha registrato però la candidata Cinque Stelle, Valeria Ciarambino, che ha visto il suo consenso quasi dimezzarsi al 10,9%. Fonte: WinpollFonte: WinpollIl consenso di De Luca deriva dalla grande fiducia che gode tra i campani (più ... Leggi su termometropolitico

La gestione dell’emergenza Covid-19 ha rafforzato il consenso del governatore Vincenzo De Luca in vista delle elezioni regionali in Campania che si terranno a settembre. Lo si evince dai sondaggi elet ...

0,5% in più per vincere"

“Ho ancora due anni di tempo per convincere lo 0,5% dei veronesi e vincere così al primo turno le Comunali del 2022 – così il sindaco Federico Sboarina commenta la classifica pubblicata oggi dal Sole ...

