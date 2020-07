Sollievo Smalling: niente lesioni. Ma si ferma Santon (Di martedì 7 luglio 2020) Sospiro di Sollievo per Chris Smalling. Il centrale inglese, uscito nel primo tempo della sfida persa dalla Roma con il Napoli al San Paolo per un problema all'adduttore destro, si è sottoposto ad alcuni esami strumentali a Villa Stuart che hanno escluso lesioni. Il giocatore - accompagnato in clinica dal dottor Costa - dovrà stare fermo 7-10 giorni. Questo vuol dire che Smalling rimarrà sicuramente fuori nelle gare con Parma e Brescia, cercherà di stringere i denti per la partita con il Verona in programma il 15 luglio. Se non dovesse farcela il giocatore rientrerà per il match del 19 contro l'Inter. Problemi al polpaccio invece per Davide Santon. Il terzino - arrivato a Villa Stuart poco dopo Smalling- rimasto in panchina nelle ultime due gare salterà sicuramente anche Parma e Brescia a causa di un affaticamento che lo terrà fuori ... Leggi su iltempo

Roma, Fonseca e il modello (modulo) Europa

SMALLING OUT Al San Paolo, invece, è andata in scena la variante difensiva della difesa a tre. E gli effetti non sono stati quelli sperati. Perché se il sollievo è che la Roma abbia perso soltanto di ...

