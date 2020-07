Social – L’Inter sbarca su Telegram: ecco il canale ufficiale nerazzurro (Di martedì 7 luglio 2020) L’Inter da oggi su Telgram Nuovo passo nel mondo digital per l’Inter che da oggi avvia il canale ufficiale su Telegram, il servizio di messaggistica istantanea che spopola molto tra i giovani. “Una scelta, che, una volta di più, punta al coinvolgimento dei fan nerazzurri: attraverso il canale https://t.me/inter tutti gli iscritti riceveranno notizie, aggiornamenti in tempo reale, video e tutte le informazioni più importanti che riguardano il nostro Club. Dalle formazioni alle novità sulla prima squadra, dagli ultimi video fino agli highlights: tutto con una visualizzazione rapida e immediata, che permette all’utente una grande agilità nella consultazione dei contenuti. Telegram va ad aggiungersi all’ecosistema digitale di Inter, che dal sito internet fino ai vari canali Social, permette di ingaggiare ... Leggi su intermagazine

