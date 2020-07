Smalti vegan e cruelty-free: 5 marchi da scegliere per una manicure green e animal-free! (Di martedì 7 luglio 2020) Quando ho cambiato le mie abitudini, andando verso una bellezza più sostenibile, mi sono subito chiesta come avrei fatto per prendermi cura delle mie unghie e se esistessero smalti vegan e cruelty-free. Leggi su vanityfair

Ultime Notizie dalla rete : Smalti vegan Smalti vegan e cruelty free: 5 marchi da scegliere per una manicure green e animal free! Vanity Fair.it Colori unghie 2020: gli smalti top del momento

Kiko Konscious Vegan Nail Lacquer 02 Be Ethical (prezzo 4,99) Senza dubbio tra le novità più interessanti di stagione, questo smalto ha una formula vegana a base d'acqua. La texture sottile inoltre, ...

Kiko Konscious Vegan Nail Lacquer 02 Be Ethical (prezzo 4,99) Senza dubbio tra le novità più interessanti di stagione, questo smalto ha una formula vegana a base d'acqua. La texture sottile inoltre, ...