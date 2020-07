Sky e Lega di Serie A: la guerra delle carte bollate (Di mercoledì 8 luglio 2020) Oltre 130 milioni di euro. Aria fresca per bilanci in rosso, soldi in molti casi già finiti nei libri contabili e non ancora incassati. Nell’insolita appendice estiva del campionato di Serie A fermo per oltre 100 giorni per la furia del Covid-19 c’è pure nel menu la battaglia a colpi di carte bollate tra la Lega di Serie A e Sky. L’ultima rata dei diritti televisivi per la stagione 2020/21 non è ancora stata pagata dalla tv di Rupert Murdoch … Continua L'articolo Sky e Lega di Serie A: la guerra delle carte bollate proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Il dato non è secondario nell'analisi dei rapporti conflittuali fra la tv satellitare e la Lega. Il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso della Confindustria del pallone con l'ingiunzione a Sky di ...

