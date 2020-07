Simest è da sempre dalla parte delle imprese italiane che operano anche all’estero. Liquidità immediata, anche a fondo perduto (Di martedì 7 luglio 2020) Salgono – e in qualche caso raddoppiano – i nuovi importi massimi dei Finanziamenti per l’internazionalizzazione che Simest eroga su risorse pubbliche gestite per conto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. La società che, con SACE, costituisce il Polo dell’export e dell’internazionalizzazione del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti scocca quindi un’altra freccia del suo arco a supporto delle imprese italiane che operano anche all’estero, aumentando la potenza di fuoco dei suoi strumenti agevolati per aiutarle a ripartire e a rafforzarsi nel mondo. Già nelle scorse settimane sono state rese pienamente operative altre due importanti novità: l’assenza per tutto il 2020 dell’obbligo di prestazione di garanzie per accedere al finanziamento e la possibilità di chiedere fino al 40% ... Leggi su lanotiziagiornale

