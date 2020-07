Sì, il sindaco di Reggio Calabria ha firmato un’ordinanza per sospendere l’installazione delle antenne 5G (Di martedì 7 luglio 2020) Aiutaci a migliorare Facta!Partecipa al nostro breve sondaggio (servono 5 minuti), del tutto anonimo.Potremo conoscere meglio il nostro pubblico, migliorare quello che facciamo e come lo facciamo.CLICCA QUI PER INIZIARE Martedì 7 luglio la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un articolo pubblicato il 6 luglio dalla testata giornalistica Fanpage.it, dal titolo «A Reggio Calabria stop alle antenne 5G, il sindaco Falcomatà: “Salute cittadini al primo posto”». Nell’articolo si fa riferimento a un post pubblicato su Facebook in cui Giuseppe Falcomatà, dall’ottobre 2014 sindaco di Reggio Calabria, annuncia la decisione di sospendere «l’installazione delle antenne 5G in città» per tutelare la salute dei cittadini. Nel ... Leggi su facta.news

