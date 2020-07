Sfumature e contraddizioni dell'animo umano (Di martedì 7 luglio 2020) Dopo l’esordio, come autrice, nel 2018 con Il silenzio del sabato, Mariantonia Avati (regista, sceneggiatrice e produttrice cinematografica) torna in libreria con un nuovo romanzo pubblicato sempre da La nave di Teseo. Il romanzo si intitola A una certa ora di un dato giorno e narra una storia coinvolgente ed emozionante i cui protagonisti ci mostrano il lato oscuro dell’amore.Emma è sposata da vent’anni con Luca. I due hanno un figlio adolescente, testimone della precarietà del rapporto che lega i suoi genitori forti e determinati in apparenza, ma fragili nel profondo delle loro coscienze. Emma è consapevole che l’uomo che ha conosciuto molti anni fa stia scomparendo, ma cerca di non mollare e di far l’impossibile affinché la rottura definitiva non avvenga.L’infanzia, caratterizzata da forti traumi, condiziona ... Leggi su huffingtonpost

