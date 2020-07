Serie B2, l’Olimpia Volley San Salvatore Telesino riparte da coach Eliseo (Di martedì 7 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiriparte da un punto fermo la nuova stagione dell’Olimpia Volley San Salvatore Telesino. riparte con la stessa voglia e gli stessi obiettivi di quest’annata “incredibile” e frenata bruscamente solo dall’avvio dell’epidemia di Covid-19. riparte da coach Francesco Eliseo che sulla panchina della formazione telesina, all’esordio in Serie B2, aveva fatto registrare prestazioni di livello altissimo stazionando sempre ai vertici della classifica e in lotta per un posto nei play off. Una riconferma scontata, ottenuta a “furor di popolo” e avallata non solo dal presidente Antonio Campanile ma gradita a tutto lo staff dirigenziale. Le innovazioni, le nuove tecniche di allenamento e l’organizzazione del lavoro introdotta da coach Eliseo ha portato l’Olimpia a crescere e ad innalzare ulteriormente il ... Leggi su anteprima24

aquila7630 : #Basket, #OlimpiaMilano: l’ultimo tassello è Zach #LeDay. #SerieA #7luglio - BasketItalyit : Zach LeDay vicino a firmare un biennale con l’Olimpia Milano - BasketItalyit : Arturas Gudaitis vicino a lasciare l’Olimpia Milano per lo Zenit San Pietroburgo - BasketItalyit : Olimpia Milano. Gigi Datome: “Lavorerò per meritarmi l’affetto che sto ricevendo” - BasketItalyit : Leonessa Brescia, ufficiale l’arrivo di Giordano Bortolani in prestito dall’Olimpia Milano -

Ultime Notizie dalla rete : Serie l’Olimpia La serie A riparte il 20 giugno. Cairo: «Ora con l’elmetto». Il Milan protesta: «Avvio discutibile» Corriere della Sera