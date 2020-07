Serie A, record negativo di ascolti: 40% in meno rispetto alla media stagionale (Di martedì 7 luglio 2020) La Serie A sta facendo i conti con un calo di interesse non indifferente, naturalmente da parte degli spettatori da casa. I dati statistici riportati recentemente da ‘Il Fatto Quotidiano’ risultano difatti sorprendenti, in quanto si è definito un calo del 40% dell’utenza rispetto alla media stagionale: flop clamoroso per Sky e Dazn, uniche ad avere i diritti del massimo campionato italiano. Le motivazioni per il suddetto crollo sono facili da definire: la rinuncia al cosiddetto ‘spezzatino’, con incontri per l’appunto divisi in molteplici giorni, la fuga Scudetto della capolista Juventus e, per finire, la probabile disdetta degli abbonamenti dei privati durante l’emergenza sanitaria, poi non più riattivati. I numeri fanno riflettere, in quanto il trentesimo turno ha fatto registrare appena 3.5 milioni di spettatori, a fronte dei ... Leggi su sportface

brfootball : Juventus mark Gianluigi Buffon's record-breaking 648th Serie A appearance ?? - OptaPaolo : 76 - Il #Benevento festeggia la sua seconda promozione in Serie A, dopo quella del 2016/17, grazie a 76 punti conq… - forumJuventus : Oggi si festeggia l'enorme record del nostro @gianluigibuffon! Buffon supera Maldini ed è il giocatore di Serie A c… - betta941 : RT @7Robymar: Anno 2025: dopo essere stata venduta ad una cordata di tifosi, l'Inter si appresta a terminare la sua prima stagione in Serie… - AndreaNk1995 : RT @7Robymar: Anno 2025: dopo essere stata venduta ad una cordata di tifosi, l'Inter si appresta a terminare la sua prima stagione in Serie… -