Serie A, poker del Milan alla Juventus. Lazio sconfitta a Lecce (Di mercoledì 8 luglio 2020) Serie A, i risultati di martedì 7 luglio 2020. Sconfitte per le prime due della classe: Milan e Lecce vincono contro Juventus e Lazio. ROMA – Serie A, i risultati di martedì 7 luglio 2020. La trentunesima giornata si apre sicuramente con due risultati a sorpresa. Vittorie casalinghe per Lecce e Milan contro Lazio e Juventus. Serie A, il programma di martedì 7 luglio 2020 Di seguito il programma di martedì 7 luglio 2020 di Serie A, sfide valide per la trentunesima giornata di campionato. (CLASSIFICA E INFO STREAMING) Lecce-Lazio 2-1Milan-Juventus 4-2 Stefano PioliSerie A, Milan-Juventus: risultato, tabellino e marcatori Milan-Juventus 4-2 Marcatori: 47′ Rabiot (J), 53′ Cristiano Ronaldo (J), 62′ rig. Ibrahimovic (M), 66′ Kessié (M), 68′ Leao (M), 81′ Rebic (M) Milan (4-2-3-1): Donnarumma; ... Leggi su newsmondo

Nell'anticipo serale della 31esima giornata di Serie A, il Milan batte 4-2 la Juventus in rimonta e tiene aperto il campionato. Accade tutto nella ripresa in una partita pazza che vede i bianconeri an ...

Juve, scoppola storica: l'ultimo poker incassato? Contro CR7. Per non parlare di Pepito...

In Serie A bisogna tornare indietro di 7 anni Incredibile ... ma solo ai supplementari. Per trovare un altro poker subito dalla Juve bisogna tornare indietro a uno dei più bei giorni per i tifosi ...

