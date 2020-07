Serie A: le partite della trentunesima giornata. Milan-Juve stasera su DAZN (Di martedì 7 luglio 2020) Ronaldo e Ibrahimovic La Serie A arriva alla trentunesima giornata, spalmata in tre giorni. Ecco quali partite trasmetterà Sky e quali il servizio di streaming online DAZN. Serie A 2019/20: dove seguire le partite della trentunesima giornata Il turno infrasettimanale di campionato si apre questa sera alle 19.30 con la Lazio che fa visita al Lecce, mentre in serata il big match con la Juventus che affronta a Milano il Milan. Chiude giovedì sera la trasferta dell’Inter a Verona. Nel dettaglio, gli orari di gioco e la diretta TV delle partite: Martedì 7 luglio ore 19.30 Lecce-Lazio, diretta SkySport Serie A e SkySport 252 ore 21.45 Milan-Juventus, diretta DAZN e DAZN1 Mercoledì 8 luglio ore 19.30 Genoa-Napoli, diretta SkySport Serie A e SkySport 252 ore 19.30 Fiorentina-Cagliari, diretta SkySport 253 ore 21.45 Atalanta-Sampdoria, diretta ... Leggi su davidemaggio

