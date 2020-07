Serie A, le designazioni arbitrali per le gare di domani: Fabbri per Roma-Parma (Di martedì 7 luglio 2020) Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le sei gare valide per la 12ª giornata di ritorno del Campionato di Serie A 2019/20 in programma mercoledì 8 luglio. FIORENTINA – CAGLIARI Mercoledì 08/07 h. 19.30 MANGANIELLO RANGHETTI – COLAROSSI IV: ABBATTISTA VAR: PAIRETTO AVAR: MANGANELLI GENOA – NAPOLI Mercoledì 08/07 h. 19.30 MARIANI BACCINI – SANTORO IV: PICCININI VAR: CALVARESE AVAR: PAGANESSI ATALANTA – SAMPDORIA Mercoledì 08/07 h. 21.45 GIUA BINDONI – VILLA IV: MAGGIONI VAR: NASCA AVAR: GALETTO BOLOGNA – SASSUOLO Mercoledì 08/07 h. 21.45 FOURNEAU PRETI – AVALOS IV: VOLPI VAR: PASQUA AVAR: DI VUOLO Roma – Parma Mercoledì 08/07 h. 21.45 Fabbri LIBERTI – GORI IV: PEZZUTO VAR: MAZZOLENI AVAR: DEL ... Leggi su alfredopedulla

