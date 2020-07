Senza rinnovo il valore di Milik è di soli 26,5 milioni (Di martedì 7 luglio 2020) Continua a far discutere la questione Milik. Il polacco ha rifiutato in ogni modo il rinnovo con il Napoli e adesso si aprono le trattative per la sua cessione dal momento che il club non vuole vederlo partire a parametro zero la prossima stagione. Ma il no di Milik al rinnovo porta con sé molte conseguenze negative, tra cui l’abbassamento del valore del suo cartellino, come riferito dal ‘CIES’, l’Osservatorio del Calcio, con alcuni studi sul prezzo dei giocatori col contratto in scadenza a breve che hanno evidenziato che, in caso di rinnovo anche propedeutico ad una cessione, dunque non per forza per trattenere il calciatore alla base, l’impatto sul cartellino sarebbe molto rilevante. Nel caso dell’attaccante del Napoli i conti sarebbero semplici se venisse confermato che per certo non rinnoverà con il Napoli, il valore del suo ... Leggi su ilnapolista

napolista : Senza rinnovo il valore di #Milik è di soli 26,5 milioni - ilNapolista

Ultime Notizie dalla rete : Senza rinnovo Senza rinnovo il valore di Milik è di soli 26,5 milioni IlNapolista L’Inter non ha fretta sul rinnovo di Lautaro Martinez. Oggi scade la clausola, si è raffreddato l’interesse del Barcellona

Tra poche ore scadrà la clausola di 111 milioni di euro di Lautaro Martinez. Come rivelato nelle scorse settimane a Calciomercato.it da Beppe Marotta, è fissato al 7 luglio il tempo limite per la clau ...

Calciomercato Napoli, il rinnovo di Callejon è in stallo per la durata

Si sono fatti passi da gigante dai mesi passati in isolamento nelle proprie abitazioni ad oggi. De Laurentiis e Callejon stanno cercando un’intesa per prolungare questo matrimonio che dura sette anni.

