Senese, le intercettazioni del boss: “Vai là e dici che papà sa tutto, sta come un pazzo”. Nell’inchiesta il fratello di Cirinnà accusato di usura (Di martedì 7 luglio 2020) “Non mi guardare negli occhi, non mi sfidare altrimenti ti do una testata in faccia”. usura e condotte intimidatorie. Ma non solo. Oltre al figlio Riccardo, parte attiva negli affari illeciti del padre, Claudio Cirinnà era riuscito a coinvolgere indirettamente anche i due anziani genitori, Corrado e Lucina, ai quali i suoi “debitori” nel 2014 avevano fatto pervenire due assegni, uno di 4mila euro intestato al padre e uno di 5mila euro alla madre. La coppia di anziani, va chiarito subito, non è coinvolta in alcun modo nelle indagini . A fargli pervenire quei soldi, secondo quanto ricostruito dalle indagini, era stato Antonio Leone, imprenditore titolare della Tony Leone Limousine Service, caduto nella trappola usuraia di Cirinnà dopo un prestito di 50mila euro, per il cui saldo a un certo punto non bastavano più nemmeno i 130mila euro ... Leggi su ilfattoquotidiano

