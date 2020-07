Seguire una pantera per 3 anni: le spettacolari FOTO della vita di uno dei grandi felini più elusivi del mondo nelle foreste dell’India (Di martedì 7 luglio 2020) Queste spettacolari immagini di una pantera sono il risultato di anni di duro lavoro da parte di Shaaz Jung, regista e FOTOgrafo naturalista. Jung ha seguito questa pantera nelle dense foreste dell’India meridionale per “10 ore al giorno, ogni giorno per 3 anni”. Jung afferma che il giovane leopardo melanico è stato avvistato per la prima volta nel 2015 quando iniziava a stabilire il suo territorio, offrendogli “un’opportunità unica nella vita di documentare e comprendere uno dei grandi felini più elusivi del mondo”. “Ogni giorno era un viaggio nell’ignoto mentre cercavamo di svelare i segreti dell’enigmatica pantera nera. Abbiamo documentato mentre cacciava, combatteva, faceva la corte e sopravviveva. È stato un viaggio incredibile”, ha commentato Jung. Incredibile proprio come le immagini ... Leggi su meteoweb.eu

_Techetechete : Stasera dopo il Tg delle 20:00 ci sarà un tributo al Maestro #EnnioMorricone: una sua intervista del settembre 2017… - RaiUno : 'Ha costruito bellezza per tutta la sua vita' Questa sera subito dopo il @Tg1Raiofficial il tributo al Maestro… - SusannaCeccardi : È questo il nuovo “stile di vita” che dovremmo seguire? È questo il sistema di “accoglienza” della Regione #Toscana… - andliuz : RT @MarcoCantamessa: Una vera cannonata Politicamente, sbugiarda il Conte style: un governo che nega il proprio immobilismo e non fa seguir… - R0SEJ00N : boh raga non lo so se posso continuare a seguire i bangtan cioè questi sono la più grande boyband al mondo e vanno… -

Ultime Notizie dalla rete : Seguire una Seguire una pantera per 3 anni: le spettacolari FOTO della vita di uno dei grandi felini più elusivi del ... Meteo Web Ennio Morricone, una vita per la musica

Una carriera, quella del compositore romano, sempre all'insegna del continuo perfezionamento: "Non credo di essere un narcisista e ritengo che il successo sia un evento provvisorio ed è duro, molto du ...

Il coronavirus, una “patologia” e la sua evoluzione. Tutti, o quasi, hanno sbagliato!

Inserito il 23 giugno 2020 da admin. - infettivologia - segnala a: L’autore esamina i diversi aspetti della pandemia da Covid-19 mettendo, in evidenza contraddizioni e/o errate informazione date nel t ...

Una carriera, quella del compositore romano, sempre all'insegna del continuo perfezionamento: "Non credo di essere un narcisista e ritengo che il successo sia un evento provvisorio ed è duro, molto du ...Inserito il 23 giugno 2020 da admin. - infettivologia - segnala a: L’autore esamina i diversi aspetti della pandemia da Covid-19 mettendo, in evidenza contraddizioni e/o errate informazione date nel t ...