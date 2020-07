Scuola, stanziati 236 milioni per l’acquisto di libri o dispositivi: aiuteranno 750mila studenti. Azzolina: “Così tuteliamo il diritto allo studio” (Di martedì 7 luglio 2020) In Italia c’è ancora chi non ce la fa ad acquistare i libri di testo o un tablet. Sono migliaia le famiglie che vivono in situazioni di svantaggio, in contesti difficili dove spesso è quasi impossibile anche trovare un lavoro. A dare loro una risposta è il ministero dell’Istruzione che oggi ha annunciato uno stanziamento di 236 milioni di euro per garantire il diritto allo studio degli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado. La cifra, secondo gli uffici di viale Trastevere, riuscirà a dare una mano a oltre 750mila ragazzi. A presentare l’iniziativa è stata la stessa ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina nel corso della visita che si è svolta oggi all’istituto comprensivo “Giovanni Falcone” al quartiere Zen di Palermo. Una tappa “simbolica” tra quelle del tour che la ... Leggi su ilfattoquotidiano

