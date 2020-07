Scuola, Arcuri commissario per la ripartenza. Salvini: “Ha già fallito con le mascherine, basta” (Di martedì 7 luglio 2020) Domenico Arcuri commissario per la ripartenza della Scuola in sicurezza. ROMA – Domenico Arcuri commissario per la ripartenza della Scuola in sicurezza. La nomina del dirigente italiano è stata inserita nel decreto semplificazioni approvato nell’ultimo Consiglio dei ministri. L’amministratore delegato di Invitalia avrà il compito di occuparsi della “fornitura di gel, mascherine e ogni strumento necessario, compresi gli arredi scolastici, ultime a garantire l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2020-2021, nonché a contenere e contrastare l’eventuale emergenza nelle istituzioni scolastiche statali“. Salvini: “E’ il premio per aver fallito sulle mascherine” La nomina di Arcuri è stata duramente attaccata da Matteo Salvini: “Ha fallito sulle mascherine – ha detto il leader ... Leggi su newsmondo

CarloCalenda : Dream team: Azzolina e Arcuri. Secondo me è un’idea di Casalino. Prova tipo grande fratello per la scuola italiana.… - MediasetTgcom24 : Scuola, commissario Arcuri gestirà ripartenza in sicurezza #DomenicoArcuri - mante : Domenico Arcuri il disastroso commissario per emergenza che dava sempre la colpa agli altri è stato nominato commis… - OpheliaNym : RT @4everAnnina: AAA Cercasi aio privato per proibizione a mio figlio a frequentare una #scuola che sarà sempre più di merda Astenersi perd… - FStuppia : RT @CarloCalenda: Dream team: Azzolina e Arcuri. Secondo me è un’idea di Casalino. Prova tipo grande fratello per la scuola italiana. Vedia… -