Scossa di terremoto di magnitudo 2.7 in provincia di Palermo: il sisma avvertito dalla popolazione (Di martedì 7 luglio 2020) terremoto oggi, martedì 7 luglio 2020, in provincia di Palermo Una Scossa di terremoto è stata registrata nella giornata di oggi, martedì 7 luglio 2020, nella Costa Siciliana centro settentrionale, al largo delle coste di Palermo. La Scossa, che fortunatamente non ha provocato danni a persone o cose, è stata avvertita distintamente dalla popolazione. Il sisma, è stato registrato dall’Ingv con le seguenti coordinate geografiche (lat, lon) 38.22, 13.38 ad una profondità di 11 km. Tutte le scosse registrate nella giornata di oggi, martedì 7 luglio La Scossa, registrata alle 15,11, è stata avvertita sia in centro che in periferia. Subito dopo il sisma, diversi palermitani si sono riversati sui social in cerca di informazioni o proponendo la loro testimonianza. In molti, infatti, hanno scritto di aver sentito ... Leggi su tpi

