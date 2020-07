Sconcerti per criticare il Napoli lo definisce squadra “femminile e senza palle” (Di martedì 7 luglio 2020) “Il Napoli è una squadra femmina, con una mentalità femminile, prima c’erano gioco e palle”. Lo ha detto Mario Sconcerti nel corso del programma di Canale 21 “il Bello del calcio”. Insomma una metafora forte, di cattivo gusto, che la dice lunga sulla cifra culturale del nostro Paese ben distante dall’attenzione al linguaggio razzista – e sessista – che c’è nel resto del mondo. Tuttavia se la Formula 1 s’inginocchia in onore di George Floyd, se il mondo social – non deviato – si adopera per combattere la violenza di genere, qualcuno ancora pensa di dare forza al proprio pensiero con un simile linguaggio. Ora la curiosità è capire. In cosa dovrebbe differire la mentalità femminile da quella maschile durante una competizione? Le donne giocano per perdere? Le donne hanno poca ... Leggi su ilnapolista

