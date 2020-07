Sarri: “Abbiamo fatto 60 minuti di livello mondiale, poi c’è stato un blackout” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Intervistato da DAZN, Maurizio Sarri, tecnico della Juventus, ha commentato così la sconfitta di San Siro contro il Milan: “Oggi abbiamo fatto 60 minuti di livello mondiale. Eravamo in controllo della partita, poi c’è stato il blackout su cui non si può rimuginare, perchè c’è subito una gara tra pochi giorni. Siamo in un periodo difficile per tutti, è successo anche ad altri, prendiamo i 60 minuti in cui la squadra ha fatto molto bene ed era in controllo. Siamo sereni per quanto fatto in un’ora, tanto le motivazioni di questi momenti inspiegabili non si trovano nemmeno. Motivazioni? Non mi pongo troppe domande. Ci sono state partite brutte, ma in questo momento stiamo bene. Questi blackout succedono anche agli altri perchè è un momento difficile fisicamente e mentalmente, con allenamenti fatti a temperature ... Leggi su alfredopedulla

