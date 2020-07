Santo del Giorno 7 Luglio: Sant’Antonino Fantosati (Di martedì 7 luglio 2020) Il Santo del Giorno 7 Luglio è Sant’Antonino Fantosati, martire cristiano vissuto nell’800. Conosciamolo meglio: vediamo chi era, cosa fece, perché è importante e perché è stato canonizzato. Santo del Giorno 7 Luglio: cenni biografici su Sant’Antonino Fantosati Antonio Fantosati nacque a Trevi nel 1842. Quando nel 1865, all’età di 23 anni, prese i voti, il giovane decise di farsi chiamare Antonino. Appartenente all’Ordine dei Frati Minori, il ragazzo fu mandato in missione in Cina insieme ad altri compagni. Qui il religioso si distinse per il profondo rispetto nei confronti della popolazione locale. Imparò velocemente gli usi, i costumi e la lingua del posto, vestiva come loro e, addirittura, orientalizzò il suo nome trasformandolo in Fan-hoae-te. Si impegnò moltissimo ... Leggi su pianetadonne.blog

