San Marino, il Governo smentisce il rischio default. “E' fantapolitica” (Di martedì 7 luglio 2020) SAN Marino (ITALPRESS) – “Da alcuni giorni si è affacciata in rete e su certi organi d'informazione italiani, una strana narrazione del nostro Paese in cui si favoleggia di rischi default, cessioni di sovranità, il rischio di acquisizione della Repubblica da parte di altri Stati. Un racconto che potrà affascinare chi apprezza il genere letterario fantasy o, peggio ancora, chi predilige immaginare scenari di fantapolitica ma che non corrisponde assolutamente al vero”. E' quanto si legge in una nota del Congresso di Stato di San Marino.“La realtà – sottolinea l'Esecutivo – è quella di un paese che, in mezzo a non poche difficoltà, sta cercando di dotarsi di un nuovo modello economico in conseguenza di mutati scenari voluti proprio da San Marino, che ha scelto di allinearsi agli standard internazionali e di ... Leggi su liberoquotidiano

fattoquotidiano : San Marino rischia il default per debiti tra Pil in calo, Covid e banche al collasso. Per salvarsi bussa al governo… - sandrogozi : Sono molto soddisfatto dell'archiviazione su Banca Centrale San Marino. Sono sempre stato molto tranquillo riguardo… - realzebro : RT @pinksoccer024: #Calciomercato - L'ex @SassuoloUS Camilla Labate è il nuovo acquisto del San Marino Academy. - pinksoccer024 : #Calciomercato - L'ex @SassuoloUS Camilla Labate è il nuovo acquisto del San Marino Academy.… - LIngegnere4 : @GaetanoMasT @DavideCN12 @you_trend Li hanno contati. Li hanno assegnati a San Marino. Ecco perché qui non si vedono -

Ultime Notizie dalla rete : San Marino San Marino. Esploso bancomat nella notte Libertas San Marino San Marino, il Governo smentisce il rischio default. “È fantapolitica”

SAN MARINO (ITALPRESS) – “Da alcuni giorni si è affacciata in rete e su certi organi d’informazione italiani, una strana narrazione del nostro Paese in cui si favoleggia di rischi default, cessioni di ...

San Marino. Ripartito il processo per esercizio abusivo dell'attività finanziaria

ANTONIO FABBRI - Torna in aula il processo a carico di Antonio Cavalli, accusato di esercizio abusivo dell’attività finanziaria, perché secondo l’accusa avrebbe svolto attività riservata di gestione f ...

SAN MARINO (ITALPRESS) – “Da alcuni giorni si è affacciata in rete e su certi organi d’informazione italiani, una strana narrazione del nostro Paese in cui si favoleggia di rischi default, cessioni di ...ANTONIO FABBRI - Torna in aula il processo a carico di Antonio Cavalli, accusato di esercizio abusivo dell’attività finanziaria, perché secondo l’accusa avrebbe svolto attività riservata di gestione f ...