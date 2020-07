Samsung Galaxy A51 e Galaxy A71 ricevono nuove funzioni e una nuova colorazione (Di martedì 7 luglio 2020) Novità importanti per Samsung Galaxy A51 e Samsung Galaxy A71, sia dal punto di vista software sia da quello estetico grazie a un nuovo colore. L'articolo Samsung Galaxy A51 e Galaxy A71 ricevono nuove funzioni e una nuova colorazione proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

Notiziedi_it : Anteprima in foto del Samsung Galaxy Note 20, 4 dettagli interessanti - SfcEventi : Samsung #Galaxy A10 #Smartphone Display 6 2 HD 32 GB Espandibili #RAM 2 GB Batteria 3400 mAh 4G Dual SIM Android 9… - gigibeltrame : Samsung Galaxy Note 20 Ultra: nuove immagini ne svelano il design ''affilato'' #digilosofia… -

Ultime Notizie dalla rete : Samsung Galaxy

La prossima generazione di smartphone Samsung dotato di schermo flessibile verrà ufficialmente presentata in occasione dell'abituale evento "Unpacked" che l'azienda coreana organizza tipicamente nel m ...Uno degli argomenti più caldi per gli utenti che si apprestano ad acquistare uno smartphone Huawei o Samsung Galaxy riguarda la tempistica garantita per gli aggiornamenti software. Dunque, mentre con ...