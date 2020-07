Salvini mette sullo stesso piano il blocco dei voli dal Bangladesh e la chiusura dei porti per le Ong (Di martedì 7 luglio 2020) Piena campagna elettorale per la Lega di Matteo Salvini vuol dire costante bombardamento sui temi che maggiormente catturano l’elettorato che interessa al partito. Eccoci allora, in piena pandemia da coronavirus, tornare sul tema dei migranti che arrivano sui barconi e dei porti aperti. «‼️Il governo del poltronavirus PD5Stelle non solo mette a rischio la sicurezza nazionale, ma ridicolizza il nome dell’Italia nel mondo!», si legge in uno degli ultimi tweet di Matteo Salvini. LEGGI ANCHE >>> Sono tutti negativi i tamponi sui 180 migranti della Ocean Viking Il commento di Salvini alla notizia del blocco dei voli dal Bangladesh ‼️Il governo del poltronavirus PD5Stelle non solo mette a rischio la sicurezza nazionale, ma ridicolizza il nome dell’Italia nel mondo! Alle elezioni di settembre serve un segnale ... Leggi su giornalettismo

matteosalvinimi : #Salvini: Sabato e domenica saremo in 2000 piazze italiane a raccogliere le firme per fermare, ad esempio, le carte… - matteosalvinimi : #Salvini: l’emergenza ora è indubbiamente il lavoro. Per non parlare della cassa integrazione che non arriva. E il… - HuffPostItalia : Salvini mette insieme topi e rom, poi non si offenda se gli danno del razzista - AlgeloAlfredo : @sandraebasta @lorenzB59 Come sempre la Lega mette notizie di - Miky9985 : RT @AUniversale: Nel frattempo, la pagina ufficiale del primo partito italiano mette alla gogna un ragazzo di 15 anni (il figlio di @stanza… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini mette Salvini mette insieme topi e rom, poi non si offenda se gli danno del razzista L'HuffPost Salvini a Firenze: "Stadio? Un nuovo Franchi è l'unica soluzione..."

Salvini ha fatto tappa al mercato di Sant'Ambrogio dove ha ... il rischio mafia anche in Toscana c'è". Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...

Anti-Salvini e fan delle sardine: si candida l'avvocato di Carola Rackete

La ricordiamo al fianco di Monica Cirinnà con la scritta “Frociaria di Stato” e il font della polizia stampato sulla maglietta. La ricordiamo mostrare orgogliosa la t-shirt “meglio frocio che fascista ...

Salvini ha fatto tappa al mercato di Sant'Ambrogio dove ha ... il rischio mafia anche in Toscana c'è". Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...La ricordiamo al fianco di Monica Cirinnà con la scritta “Frociaria di Stato” e il font della polizia stampato sulla maglietta. La ricordiamo mostrare orgogliosa la t-shirt “meglio frocio che fascista ...