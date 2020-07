Sabrina Salerno esagerata su Instagram: il costume esplode – FOTO (Di martedì 7 luglio 2020) Sabrina Salerno attivissima su Instagram. La cantante e ex soubrette dimostra come a 52 anni si possa ancora mantenere una super forma fisica. L’ultimo scatto è di quelli bollenti. Gli over 30 se la ricorderanno soprattutto per la hit, che a fine anni ’80 ha spopolato praticamente in tutta Europa, “Boys”; canzone suonata in radio così come nelle discoteche. Sabrina Salerno è stata una delle principali soubrette della televisione italiana a cavallo tra gli anni 80 e 90, diventando una delle donne più seguite e acclamate del Paese. Non c’erano ancora i social network a ingigantire la fama dei vip dell’epoca, ma Sabrina Salerno oggi, a 52 anni, sa benissimo come usare Instagram. E dimostra che l’età è solamente un numero: la sua forma fisica infatti è di quelle invidiabili e i suoi scatti ne sono la ... Leggi su bloglive

SabrinaSalerno : Grazie a @MediasetTgcom24 #holiday #summer #sabrina #SabrinaSalerno - usul75 : @antonellodecaro @k_europop @popstar_polls L'inarrivabile Sabrina Salerno. - VinsMarques : PIENA come una tetta di Sabrina Salerno - zazoomblog : Sabrina Salerno senza freni: super scollatura e vestito cortissimo – Foto - #Sabrina #Salerno #senza #freni: - Ajauxerre2 : RT @infoitcultura: Sabrina Salerno in versione pink: il costume è attillatissimo -