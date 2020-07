Russia, dirigente dell’Agenzia spaziale accusato di tradimento: arrestato (Di martedì 7 luglio 2020) Russia, Ivan Safronov è stato arrestato e ora rischia 20 anni di carcere: l’annuncio è stato diramato direttamente dall’Agenzia spaziale Roskosmos, presso cui lavorava. Ivan Safronov, ex giornalista russo e consigliere del direttore dell’Agenzia spaziale Roskosmos, è statao arrestato e ora rischia 20 anni di carcere. Come riporta Repubblica, le autorità russe hanno arrestato l’ex … L'articolo Russia, dirigente dell’Agenzia spaziale accusato di tradimento: arrestato proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

repubblica : Russia, arrestato per tradimento dirigente dell'Agenzia spaziale: rischia 20 anni di carcere [aggiornamento delle 1… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Russia, arrestato per tradimento dirigente dell'Agenzia spaziale: rischia 20 anni di carcere - Yogaolic : RT @repubblica: Russia, arrestato per tradimento dirigente dell'Agenzia spaziale: rischia 20 anni di carcere [aggiornamento delle 16:47] ht… - repubblica : Russia, arrestato per tradimento dirigente dell'Agenzia spaziale: rischia 20 anni di carcere - foyli : RT @repubblica: Russia, arrestato per tradimento dirigente dell'Agenzia spaziale: rischia 20 anni di carcere [aggiornamento delle 16:47] ht… -