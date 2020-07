Russia, arrestato per alto tradimento ex giornalista ora consulente all’Agenzia spaziale: “Passate informazioni militari a Paese Nato” (Di martedì 7 luglio 2020) Accusato di alto tradimento per aver passato segreti militari a servizi di intelligence di un Paese della Nato, e cioè “informazioni sulla cooperazione tecnico-militare, difesa e sicurezza della Federazione Russa”. Per questo l’ex giornalista Ivan Safronov, ora consigliere del capo dell’agenzia spaziale russa Roscosmos, è stato arrestato: rischia fino a 20 anni di reclusione. In sua difesa, oggi, decine di ex colleghi sono scesi in piazza, per protestare di fronte alla Lubianka, la sede dei servizi segreti russi, almeno otto i fermati secondo l’agenzia online Meduza e l’ong Ovd-Info. L’agenzia spaziale ha dichiarato che l’accusa non ha nulla a che fare con il ruolo svolto da Safronov all’interno della Roscosmos, dove lavora da appena due mesi, mentre il portavoce di Putin, Dmitry Peskov, ha fatto sapere che ... Leggi su ilfattoquotidiano

repubblica : Russia, arrestato per tradimento dirigente dell'Agenzia spaziale: rischia 20 anni di carcere [aggiornamento delle 1… - Orgetorix : Russia, arrestato per tradimento dirigente dell'Agenzia spaziale: rischia 20 anni di carcere - nieddupierpaolo : RT @Giacinto_Bruno: Russia, arrestato per tradimento dirigente dell'Agenzia spaziale: rischia 20 anni di carcere - Giacinto_Bruno : Russia, arrestato per tradimento dirigente dell'Agenzia spaziale: rischia 20 anni di carcere - serenel14278447 : RT @Adnkronos: #Russia, ex giornalista di Kommersant arrestato per tradimento -