RSI (Svizzera Italiana) dal 2021-22 perde dirette della Champions League (Di martedì 7 luglio 2020) A partire dalla stagione 2021-22, sui canali SSR e dunque anche su RSI, non verranno più trasmesse in diretta le partite di Champions e di Europa League. Gli highlights della Champions League rimarranno visibili sui canali televisivi della SSR fino al 2024. A partire dalla stagione 2021-22, SRF, RTS e RSI trasmetteranno resoconti dettagliati delle partite per ogni giornata, subito dopo il fischio finale degli incontri delle 21h00.Questo significa che ogni martedì e mercoledì nel palinsesto figureranno i momenti salienti e i gol di tutti gli incontri della giornata. Ciò vale anche per... Leggi su digital-news

Altri 54 contagi in Svizzera

La RSI perde le dirette di Champions League. La spiegazione: "Costi troppo ingenti"

Champions League sulla televisione in chiaro delle emittenti della SSR fino al 2024. A partire dalla stagione 2021/22, SRF, RTS e RSI presenteranno resoconti dettagliati delle partite e i goal di tutt ...

