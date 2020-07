Romina Power, il ricordo struggente su IG: il figlio Yari Carrisi si unisce al dolore [FOTO] (Di martedì 7 luglio 2020) Romina Power ricorda la sorella Taryn Romina Power continua a vivere a Cellino San Marco in attesa di poter ritornare in California. L’ex moglie di Al Bano sta attraversando un periodo molto difficile a causa della morte improvvisa della sorella più piccola Taryn. Quest’ultima un paio di settimana fa è venuta a mancare a causa di una leucemia. Dopo la sua morte la cantante statunitense l’ha ricordata in vari modi e in varie occasioni. Oltre alla sua ospitata a Domenica In di Mara Venier, la professionista da giorni posta dei contenuti su Instagram dove mostrano la congiunta. Ad esempio, nelle ultime ore ha condiviso uno scatto struggente e il suo secondogenito Yari Carrisi ha deciso di unirsi al dolore della madre. La FOTO della sorella Taryn commuove il web Qualche giorno fa Romina Power ha svelato al suo pubblico social il legame che legava lei, il suo ... Leggi su kontrokultura

