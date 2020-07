Roma, tenta di sfuggire al posto di blocco ma si schianta contro l’auto della Polizia: poi la rocambolesca fuga a piedi (Di martedì 7 luglio 2020) Nell’ambito dei più incisivi controlli del territorio disposti dal Questore di Roma, il 3 luglio scorso, gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Monte Mario, diretto da Marco Messina, hanno proceduto ai particolari controlli finalizzati al contrasto dei reati predatori, con particolare riguardo ai furti nelle abitazioni lasciate incustodite con l’inizio del periodo estivo. In via Sesto Rufo, procedendo al fermo di un motoveicolo con a bordo due persone in atteggiamento sospetto, il conducente del mezzo per eludere il controllo, anziché fermarsi, prima è impattato contro l’autovettura della Polizia ed altri veicoli parcheggiati, poi ha abbandonato il mezzo dandosi ad una rocambolesca fuga a piedi per le strade della Balduina, scavalcando anche le cancellate divisorie dei cortili interni di alcune abitazioni. Con l’ausilio di ... Leggi su ilcorrieredellacitta

PantheonVerona : Un giovane gambiano, sorpreso nel tentativo di rubare degli indumenti, ha reagito con veemenza agli agenti di Poliz… - CorriereCitta : Roma, tenta di sfuggire al posto di blocco ma si schianta contro l’auto della Polizia: poi la rocambolesca fuga a p… - DiNapoliSilvio : - DiNapoliSilvio : Roma – Il #Governo tenta di riformare il #fisco con una proposta legislativa che accontenti tutti e tenga conto del… - PagineRomaniste : 81' - Ripartenza Roma: #Dzeko rientra da sinistra e tenta il tiro a giro, respinge #Maksimovic #ASRoma #NapoliRoma 1-1 #SerieA -

Ultime Notizie dalla rete : Roma tenta Roma, tenta di sfuggire al posto di blocco ma si schianta contro l’auto della Polizia: poi la rocambolesca fuga a piedi Il Corriere della Città Balduina: con il motorino rubato impattano contro l’auto Polizia e tentato fuga

Nell’ambito dei più incisivi controlli del territorio disposti dal Questore di Roma, il 3 luglio scorso, gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Monte Mario, diretto da Marco Messina, hann ...

Ultimatum della ministra, ma il porto prepara esposto e manifestazione

Le ispezioni nelle gallerie della Liguria dovranno terminare entro il 21 luglio. È il diktat della ministra dei Trasporti e delle infrastrutture, Paola De Micheli, ad Autostrade. La nuova circolare fi ...

Nell’ambito dei più incisivi controlli del territorio disposti dal Questore di Roma, il 3 luglio scorso, gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Monte Mario, diretto da Marco Messina, hann ...Le ispezioni nelle gallerie della Liguria dovranno terminare entro il 21 luglio. È il diktat della ministra dei Trasporti e delle infrastrutture, Paola De Micheli, ad Autostrade. La nuova circolare fi ...