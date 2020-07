Roma, smatellato il clan Senese: il boss inviava pizzini dal carcere. Tra gli arrestati anche il fratello della senatrice del Pd Cirinnà (Di martedì 7 luglio 2020) Si scambiava le scarpe con i familiari che andavano a trovarlo e dentro nascondeva i pizzini: i bigliettini di carta con i messaggi per il clan. In questo modo anche se si trovava in carcere Michele Senese continuava a coordinare e gestire le attività illecite della famiglia stabilendone la strategia criminale. I pizzini venivano scambiato con i familiari durante in colloqui, in particolare con il figlio Vincenzo e con la moglie, Raffaella Gaglione. In almeno due occasioni, Senese si è scambiato con il figlio, senza farsi notare dal personale di vigilanza, le scarpe che indossavano per scambiarsi messaggi. Il particolare emerge dall’operazione della procura di Roma che, con le indagini della squadra Mobile della Polizia e la Guardia di Finanza, ha portato a notificare un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 28 persone, ritenuti responsabili di ... Leggi su ilfattoquotidiano

