Roma, pass per disabili usati anche dopo la morte del titolare (e non solo): la Polizia Locale ne ritira 130 (Di martedì 7 luglio 2020) Sono oltre 130 i permessi per disabili ritirati dall’inizio dell’anno dalla Polizia Locale di Roma Capitale in quanto scaduti, esposti in fotocopia o utilizzati nonostante il decesso del titolare. Già prima del lockdown per l’emergenza epidemiologica la Polizia Locale di Roma Capitale ha intensificato l’attività di controllo finalizzata a reprimere gli abusi commessi a danno di chi ha una reale esigenza. I controlli sono ripresi a pieno ritmo e solo negli ultimi giorni sono stati 25 i contrassegni ritirati nell’area del Policlinico. Occupare un posto riservato ai disabili senza averne titolo, utilizzare contrassegni falsi o farne un uso scorretto sono alcune delle condotte illecite che vengono perseguite dagli agenti, in particolare in alcune aree dove maggiore è l’esigenza di salvaguardare chi si vede negato un diritto. Le ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Roma, pass per disabili usati anche dopo la morte del titolare (e non solo): la Polizia Locale ne ritira 130 - daniyungblud : @uservalentina OTR II c’ero anch’io ?? vip pass a Roma - roma_magazine : RT @calciomercato_m: REGIONE CAMPANIA - Riparte Artecard con il pass smaterializzato, nuova piattaforma digitale, percorsi sicuri https://t… - gabrieppe5stars : RT @ppiersante: Che poi ‘sto giudice non sembra proprio uno che parla per “amore della giustizia”. È più generone romano come tipo. https:… - ppiersante : Che poi ‘sto giudice non sembra proprio uno che parla per “amore della giustizia”. È più generone romano come tipo. -

Ultime Notizie dalla rete : Roma pass Foro di Augusto, spettacolo multimediale di Piero Angela e Paco Lanciano ExPartibus Gentili-Pascucci-Aquino la Roma elimina il San Paolo e si regala la semifinale di Coppa Italia contro la Gamondi Roma

Riparte con il botto la AS Roma Calcio a 8 dopo il lockdown ... poi le magie di capitan Pascucci e Danilo Aquino regalano il pass per la semifinale; Il capitano giallorosso trova il 2-1 deviando di ...

Coronavirus: positivi 6 passeggeri del volo Dacca-Roma

‘Sono già 6 i tamponi positivi ai test effettuati ieri sui passeggeri del volo speciale Dacca-Roma autorizzato da Enac’. Lo dichiara l’Unità di Crisi della Regione Lazio. Sono 225 i passeggeri in ...

Riparte con il botto la AS Roma Calcio a 8 dopo il lockdown ... poi le magie di capitan Pascucci e Danilo Aquino regalano il pass per la semifinale; Il capitano giallorosso trova il 2-1 deviando di ...‘Sono già 6 i tamponi positivi ai test effettuati ieri sui passeggeri del volo speciale Dacca-Roma autorizzato da Enac’. Lo dichiara l’Unità di Crisi della Regione Lazio. Sono 225 i passeggeri in ...