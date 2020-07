Roma-Parma, D’Aversa alla vigilia: “Invertiamo la rotta, non abituiamoci alle sconfitte” (Di martedì 7 luglio 2020) Il bel gioco, i risultati, l’alta classifica e il sogno Europa. Poi la sconfitta contro il Verona, il ko all’ultimo con l’Inter e la brutta partita persa in casa contro la Fiorentina. Nel giro di pochi giorni in casa Parma si è capovolto il mondo e i ragazzi di Roberto D’Aversa, ora, vedono il sogno europeo sempre più lontano. Ma è lo stesso tecnico alla vigilia di Roma-Parma a caricare l’ambiente nel tentativo di ricevere una risposta positiva sul piano del gioco e del risultato. “Veniamo da tre sconfitte totalmente diverse tra di loro. Bisogna ricaricare le pile e fare di tutto per invertire questa rotta – ha dichiarato D’Aversa in conferenza stampa -. Non ci dobbiamo abituare alla sconfitta, anzi dobbiamo lavorare affinché si ottenga un risultato positivo. Ci deve essere la volontà da parte nostra di ... Leggi su sportface

