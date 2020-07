Roma, immigrato clandestino lancia sassi contro le auto al Casilino: donna di 32 anni perde un occhio (Di martedì 7 luglio 2020) Una donna Romana di 32 anni ha perso un occhio, dopo che la sua macchina è stata colpita da un sasso lanciato da un clandestino. È successo lunedì sera, nella popolosa zona del Casilino, mentre la vittima tornava a casa. L’impatto, poi Alice ha perso l’occhio La donna ha sentito l’impatto, che ha provocato l’incidente. Di quei momenti ricorda con chiarezza la consapevolezza di essere stata colpita da un sasso e la sensazione del volto totalmente insanguinato. Oltre alla lesione all’occhio sinistro, Alice Tarquini ha riportato anche una gravissima frattura facciale. E ora, dal letto di ospedale, non riesce a darsi pace: “Ho perso l’occhio”, ha raccontato al Giornale. “Ho pensato di morire. È stato provvidenziale il passaggio di un’ambulanza con un medico a bordo che si è fermato per i ... Leggi su secoloditalia

