Roma, fanno il bagno nudi nella fontana di piazza Trilussa, nel cuore di Trastevere (video) (Di martedì 7 luglio 2020) Un giovane uomo con lunghi capelli acconciati a chignon si leva i pantaloni, poi completamente nudo si butta dentro la fontana. Evidentemente soddisfatto, agita le braccia e si tuffa nell’acqua, mentre il suo compare, che era entrato in vasca prima di lui, muove le braccia e urla all’indirizzo di qualcuno. Scenario di questo ennesimo bagno nudi in fontana è piazza Trilussa, a Trastevere. cuore di Roma, in pieno giorno. “Vai, tutta vita. A Roma si può” Questa ennesima scena di degrado estremo che attraversa la Capitale è stata ripresa da un cittadino che si trovava in macchina proprio lì di fronte. “Tutto sotto gli occhi del sole, tranquillamente. Vai, tutta vita. A Roma puoi. A Roma si può“, è il suo commento sconsolato mentre riprende la scena dei “bagnanti” e mentre al lato della fontana si ... Leggi su secoloditalia

