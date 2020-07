Roberto Scazzosi a capo di Bcc Factoring Spa (Di martedì 7 luglio 2020) Roberto Scazzosi, 52 anni, avvocato, di Busto Garolfo (Milano), è il nuovo presidente di Bcc Factoring Spa, società controllata al 100% da Iccrea BancaImpresa Spa, che è la banca corporate del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea. Con un capitale sociale di 18 milioni di euro, Bcc Factoring offre un mix di prodotti e soluzioni finanziarie per ridurre i tempi di incasso delle fatture, prevenire le insolvenze e aumentare la liquidità delle piccole e medie imprese italiane, attraverso le 136 Bcc aderenti al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, che è il terzo gruppo bancario nazionale per sportelli e il quarto per attivi, con 750mila soci, 2.600 filiali e 4 milioni di clienti. “Il Factoring è un moltiplicatore del credito in quanto concede linee di affidamento proporzionali allo standing del portafoglio oggetto di intervento. Per sua natura il ... Leggi su laprimapagina

